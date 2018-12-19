卓榮泰指促轉會不該讓社會產生質疑 黨產委員轟：講幹話

2018-12-19 20:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會拋出依法清除「威權象徵」議題，想參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰昨天受訪時說，不該在此時讓社會產生質疑；黨產會委員沈伯洋今天在臉書發文砲轟，白色恐怖那麼多年以前的事情，當然就會有卓榮泰這種「此時不應該產生爭議」這種幹話出現。

針對促轉會清除威權象徵議題，卓榮泰昨天提及，據他了解，這是內部研議事項，但無論如何，不該在此時讓社會產生質疑。「是促轉會想得不夠好、做得不夠好，所以人民就很難說好。」

黨產會委員沈伯洋今天質疑，學運才幾年以前的事情？就已經開始有「不要對江院長不禮貌」、「給他言論自由」、「學術自由」等幹話了。加害者可以繼續大搖大擺趴趴走，命令者還可以冷笑和睥睨被害者，順便譴責被害者在迫害台灣。

沈伯洋批評，那麼白色恐怖那麼多年以前的事情，當然就會有卓榮泰這種「此時不應該產生爭議」這種幹話出現。因為台灣人要對加害者溫柔一點，不要太大聲，不要惹他們生氣，「我們要跪著溝通，順便維護他們的言論自由」。

沈伯洋提及，過往的加害者繼續吃香喝辣，繼續書寫歷史，兩黨繼續維護歷史的錯誤體制。他更舉例，台灣針對一般犯罪者就算服刑出獄，一樣過街老鼠，人人喊打，台灣人什麼時候對已經負責的受刑人說過，現在好好的，管他過去幹什麼。

沈伯洋指出，建構在特殊身分上的國家體制，雖然在民主轉型之後東補西補，但是卻沒有徹底改變。「當然，有人會說，看來也不需要改變了，因為我們即將進入一個更大的威權侍從體系，想要在那個獨裁政權下拼經濟。」他強調，「或許抵擋不了大家的選擇，但是可惜我不是失敗主義，一定奮戰到最後一刻。」

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