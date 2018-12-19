評吳寶春事件 呂捷：他是麵包師傅 不是麵包超人

2018-12-19 19:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣屏東麵包師吳寶春發表「中國台灣」的聲明惹議，卻請來準高雄市韓國瑜救援，韓當時稱吳只會烘焙，不懂政治，不過，也出身高雄的補教名師呂捷今天到屏東枋寮高中進行「大師開講」時，面對聽眾提問有關吳寶春事件，他指出，吳寶春是麵包師傅，不是麵包超人！

出身台灣屏東的麵包師傅吳寶春為在中國上海展店，企圖切割被中國網民所扣的「台獨麵包」帽子，日前發聲明指自己是「中國台灣人」，且認同「兩岸一家親」還支持「九二共識」，引來台灣民眾反彈，不過，補教名師呂捷則有「麵包師傅不是麵包超人」的新解。

呂捷今天受屏東枋寮高中之邀，到校進行「大師開講」演講活動，幽默口吻和坦率直白態度，極對國高中生的口味，校方為了讓更多人接受大師「開示」，還請來20公里外的車城國中學生約150師生到場聆聽，全場近1500人，1個多小時內，時而哄堂大笑 ，時而開懷叫好，絕無冷場。

校方以呂捷所著《哥教的不是歷史，是人性》一書封面作為演講文宣，最後提問時間，有聽眾以人性為題，提問他對於吳寶春發出「中國台灣」聲明的看法，博覽歷史的呂捷直言，「沒有必要謾罵吳寶春！」

呂捷說，其實他事發後就已在臉書上PO文說，其實沒有必要攻擊吳先生，因為他是麵包師傅，不是「麵包超人」，他得對自己負責，不管是事業、人生、行為、還是言論，但他沒有負擔保衛世界和平的工作，對於他的聲明，有很大可能是他背後的金主逼他道歉，他不值得我們罵，他不是第一個、也不是最後一個。

呂捷接著說，但那這樣就要罵他的新金坡金主嗎？但若罵了不痛不癢，再回頭罵政府不保護人民，讓國民出去要卑躬屈膝？連真的該罵的對象是對岸都搞不清楚，就像現今有網紅在罵政府卻出包後，卻向網友道歉，連該罵的對象都搞不清楚的行為不合理。呂捷隨後又話鋒一轉指出，他不會在金錢面前低頭，但是如果是很多錢的話可以再討論，招牌式回馬槍再現果然讓現場笑聲不斷。

呂捷隨後也向學生說明他的心路歷程，他說，人不能用偶像劇的觀點觀察每一個人，每一個人都有很多面向，接著也不忘推薦老本行歷史，因為「歷史」能從時間軸來看一個人的演變，時間會還給人公道，他感嘆，現今價值觀的膚淺，因為一件壞事就要罰死一個人，一件好事就要捧上天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/