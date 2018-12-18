五月天將在台中連唱10場 網友拜託：盧秀燕別亂入

2018-12-18 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕球星張泰山日前舉辦引退儀式，準台中市長盧秀燕現身打斷滅火器樂團演出，遭現場球迷狂噓，主辦方事後解釋因流程及時間掌握未臻詳盡所致，深感抱歉，盧秀燕陣營也表示願登門拜訪向滅火器致歉。對此，就有網友表示，樂團五月天將在22日起於台中舉辦10場演唱會，深怕再度發生盧秀燕亂入的情況。

五月天「2018～2019 LIFE TOUR [LIFE人生無限公司-無限放大最終版]演唱會」，從12月22日起將在台中洲際棒球場接力開唱10場，陪伴歌迷跨越新年，一連唱到明年1月6日，預計會吸引超過20萬名粉絲朝聖。這也是五月天睽違5年後，再度回到台中舉辦大型巡演。

而五月天這次能在台中開唱，林佳龍市府協調規劃周邊交通與接駁轉乘功不可沒，但他在上月九合一選戰未能順利連任，而新當選的盧秀燕則將在25日上任，當天也有演唱會演出，就有網友看到張泰山引退當天發生流程安排疏失，表示「我相當擔心...」、「秀燕姐不要亂入阿拜託」、「燕子不要亂飛阿」、「盧秀燕別來就是最好的支持」、「來可以但拜託不要上台」、「相信五月天的演出不會這樣」。

五月天「2018～2019 LIFE TOUR [LIFE人生無限公司-無限放大最終版]演唱會」，12月22日將到台中洲際棒球場接力開唱10場，有網友擔心到時候會再發生盧秀燕亂入的場面。（圖擷取自「五月天 Mayday」臉書粉專）

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