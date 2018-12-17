國防部拒除152座蔣公銅像 學者轟：應依法配合清除

2018-12-17 23:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部轄下三軍營區蔣介石銅像高達152座，行政院促轉會今日強調，國防部應尊重促轉條例，清除威權象徵。國防部則回應，蔣公是國民革命軍之父，國防部基於「尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統」，維持營區現狀；對此，法律學者砲轟，國軍光榮何時要靠銅像，國防部應依法配合清除。

促轉會委員尤伯祥今提及，國防部作為一個行政機關，促轉條例已規定出現在公共空間的威權象徵必須清除，國防部應尊重這條法律，營區移除兩蔣銅像，對「軍隊國家化」非常重要，移除銅像是「軍隊國家化」最後的里程碑。

國防部下午表示，先總統蔣公為「國民革命軍之父」，也是陸軍軍官學校第一任校長，在國軍建軍及中華民國生存發展史上有不可抹滅的功績與歷史定位。國軍秉持「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，軍隊早已國家化。國防部基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。

對於國防部死抱蔣介石銅像不放，將獨裁者視為國民革命軍之父，南台科大財經法律研究所所長羅承宗指出，依促轉條例第2條第2項規定，促轉會隸屬於行政院，為二級獨立機關，「清除威權象徵」即為由促轉會規劃、推動的事項之一。

羅承宗提及，既然促轉會係依促轉條例規劃、推動清除威權象徵工程，行政院其他各部會即有配合推動的責任。若有不同意見，則應循政務委員展開跨部會溝通協調，行政院長也可以主動介入，避免施政彼此抵觸。

「國防部完全劃錯了重點！」羅承宗批評，促轉會今天要談的，不是蔣介石歷史定位與功過問題，而是在營區的152座蔣介石銅像要如何處理問題。

他更分析，促轉會、國防部兩部會意見的衝突，所凸顯的問題已經不是蔣介石銅像移除與否那麼單純，國防部這回如同打擊假新聞般的速度強硬回應，背後是不是凸顯2018年地方大選後國防官僚層峰心態微妙轉變，值得密切關注。

羅承宗質疑，國防部這種快要「喜離淒風苦雨景，快睹青天白日旗」的期盼，非常不給現在的三軍最高統帥面子，竟以「傳承光榮傳統」回應促轉會，國軍難道要靠蔣介石銅像才有光榮？

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