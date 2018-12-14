替柯文哲站台被認定違紀 陳景峻回應了...

2018-12-14 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市黨部14日召開執委會，會中討論擔任台北市副市長陳景峻違紀輔選市長柯文哲案，認定有違紀事實，將送評委會處理。對此，陳景峻14日晚間回應說，民進黨有黨律，家有家規，對於黨的決定他都「尊重」，也不會有埋怨，相信歷史會記下這一筆。

柯文哲選前在北門廣場舉辦造勢活動，民進黨籍的副市長陳景峻跟著市府多名首長一起上台表達支持，呼籲民眾支持柯文哲；選後民進黨新北市地方黨部又接到民眾提供照片、影片等具體事證具名檢舉，因此認定陳景峻有違紀事實，將送評委會處理。

綜合媒體報導，對此，陳景峻表示，他擔任柯文哲的副市長，也是為了擔任白綠之間的橋梁，這段期間一直扮演橋梁的角色，包括安排柯市長上綠色和平廣播電台受訪，處理了很多雙方之間的事；基於政治倫理，「當長官希望我們幫他在危急的時候盡力，我身為副手，我當然義不容辭，一定要幫忙輔選」，最後也輔選成功讓柯順利連任。

陳景峻透露，事後還有很多深綠人士打電話感謝他，表示還好有他在，不然首都讓國民黨拿去將不堪設想。對於被民進黨認定有違紀，將送評委會處理，他則表示尊重黨部，也不會有任何的埋怨，「問心無愧，做對的事情就好，相信歷史上一定會記下這一筆」。

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