新潮流對黨內危機無法直言 吳乃仁「退黨退流」

2018-12-14 13:23

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨敗選後，蔡英文總統急於和台北市長柯文哲見面，民進黨中生代推辭參選黨主席。昨天深夜中生代聯名推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁決定退出民進黨、退出新潮流。

對鄭文燦等人推舉卓榮泰，吳乃仁今天凌晨在新潮流內的群組表示，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」，「我已經忍了很久，這是最後一刀」；「看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙」。

吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

吳乃仁對民進黨敗選後檢討方向錯誤心痛且心寒，也認為小英敗選後立即會柯的舉動不智，黨內推舉卓榮泰只是最後一根稻草，因此凌晨決定退黨、退流，為民進黨拋下震撼彈。

吳乃仁對中生代推薦卓榮泰有意見的文字如下「完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。」

吳乃仁受訪表示，一個月前卓榮泰才罵小段，鄭文燦簽下這段文字，未來小段如何領導新潮流？

吳乃仁表示，新潮流是個失敗的實驗，面對黨內危機，無法直言，證明新潮流已無存在的必要；他繼續留在民進黨就是因為新潮流，既然新潮流已無存在的理由，因此他將離開民進黨。

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