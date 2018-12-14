「中生代大師兄」卓榮泰選黨主席 鄭文燦：14日陪同登記

2018-12-14 00:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦13日深夜在臉書發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」一文，強調他和台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁共同推薦卓榮泰參選民進黨主席，14日下午2點，一行人將陪同卓榮泰至民主進步黨中央黨部登記參選黨主席。

鄭文燦說，他們7個人經過共同的討論，認為面對眼前的挑戰，民進黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而他們中生代的大師兄─卓榮泰是最適合的人選；因為卓榮泰有完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上都使命必達，扮演好每個角色，特別是卓榮泰個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。

鄭文燦也指出，「這是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻！」他們作為黨內中生代，除了謙卑反省，更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。

鄭文燦說，他們共同推薦卓榮泰來擔任民進黨主席，但承擔黨的未來，不能只靠黨主席，他們每個人都會共同扛起責任，無論在地方、中央，不分黨務、政務，也沒有派系分野，都將在新任黨主席領導下，共同承擔，絕不推辭，站好自己的戰鬥位置，為黨打拼，用一個全新、團結，並且充滿活力的團隊，回應民意的期盼，迎接未來的每一項挑戰。

臉書最後則署名：鄭文燦 林佳龍 潘孟安 林智堅 黃偉哲 翁章梁 陳其邁。

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鄭文燦、陳其邁等民進黨7名中生代 共推卓榮泰選黨主席

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