中選會再為選務不周致歉 提「公投法」7大修正方向

2018-12-13 10:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會上午邀請內政部、中央選舉委員會及法務部等單位官員進行專題報告，中選會代理主委陳朝建除再為本次大選的選務安排不周致歉，也提出「延長公告後應舉行公投之期間」、「減少公投主文字數」等「公民投票法」7大修正方向。

陳朝建稍早兩度為本次大選的缺失致歉，同時也重申非常感謝30萬選務人員的辛苦。對於「公投法」的修正，陳朝建共提出7大方向，包括把公投案從公告到投票之期限從1到6月修正為3到6月、將公投「應」綁大選的規定放寬為「得」綁大選、減少公投主文字數、規定提案人名冊應檢附身分證影本、規定連署人名冊應一次提出、投票日不得宣傳公投及排除限制或剝奪基本人權之公投事項。

民進黨立委洪宗熠質詢時提到，全台最大的投開票所，是19名選務人員服務4千多人，最小的投開票所則是12人服務25人，此部分應考慮調整。對此，陳朝建強調必須尊重當地因地制宜的做法。

另外，無黨籍立委趙正宇提到，我國選舉好像越選越多暴力跟賄選案件，賄選案件從2014年的2960件變成今年3941件，而暴力案件也從2014年169件變成402件，希望法務部盡快檢討賄選相關罰則，內政部也應加強查緝及協助強化各縣市議員的人身安全；內政部與法務部對此均表示會審慎檢討。

趙正宇另要求陳朝建為「公投法」修法訂定時程，陳當場允諾一定會在半年內提出修正草案。

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