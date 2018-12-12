政治受難不分族群 涂醒哲叔叔、洪秀柱父親撤銷有罪判決

2018-12-12 14:20

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會日前針對威權統治時期的政治受難者，進行第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式。在9日公告的1505名政治受難者當中，其中有部分屬於政界人士的家屬，包括民進黨籍嘉義市長涂醒哲的叔叔、藝術家涂炳榔；前立委姚文智岳父潘弘裕的父親黃石岩、潘弘裕的二哥黃弘毅，以及國民黨前主席洪秀柱的父親洪子瑜。

促轉會發言人葉虹靈今天受訪表示，促轉會要藉此以國家高度，反省國家權力若不受節制，國家機器的不義作為會對人民造成侵害，且不分意識型態、族群、性別，不管外、本省人都會受害。

葉虹靈指出，第3波公告的作業持續進行中，會內同仁不停歇地在作業，促轉會也將在發表總結報告前，追查當年加害者的結構體系與加害者責任問題。

佛像藝術家涂炳榔歷經二二八事件、四六事件武力鎮壓，雖逃過兩次死劫，卻沒躲過白色恐怖下的10年黑牢生活。二二八事件爆發隔日，年僅16歲的涂炳榔，正就讀嘉義中學高中部，他罷課回家鄉朴子組織學生隊，負責維持地方治安，眼見衝突越演越烈，國軍三月中旬來台鎮壓期，殺戮四起，他因藏匿家中躲過第一劫。

歷經二二八後，涂炳榔輾轉念過建國中學，但沒畢業，19歲的他靠在家自修，以同等學力考取當時的台灣省立師範學院藝術系（今台灣師範大學）。

1951年底，台大學生陳元智向政府辦理自新，自白書中提及2年前曾參加一場讀書會閱讀「唯物論辯證法」，一同參與讀書會的7人被捕，包括6名台大學生，其中唯一的師院生就是涂炳榔，軍法處以參與叛亂集會判刑10年，關在新店安坑軍人監獄，參與者之一的歐振隆則慘遭槍決。

洪秀柱父親洪子瑜則是在1950年被內政部警政司保安特警逮捕，隨後遭控牽涉沈鎮南匪碟案，先後遭關押、審訊，最後獲判移送至綠島新生訓導處接受「感化教育」，並在監視下接受勞動改造長達3年3個月。

洪秀柱曾表示，當年父親大學法律系畢業，卻在牢中遭受囚禁逼供，火燒島坐牢3年又3個月，出獄後從此潦倒一生無業至死。

另外，姚文智岳父潘弘裕的生父黃石岩與二哥黃弘毅，先後在1950年與1953年因反國民黨，參加地下組織而遭槍決，之所以會改姓為潘，是因為從小就被父親送給好友潘家認養。

姚文智夫妻及其岳家對此事向來都很低調，這次姚文智參選台北市長時，由於有政治受難者家屬替他成立後援會，外界才得知原來姚文智岳家是受難者家庭。

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