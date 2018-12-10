賴峰偉擔任兩岸信使？ 立委楊曜指陸委會否認

2018-12-10 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉今日登「陸」中國北京，並與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面，行前傳出大陸委員會以「口頭」方式，拜託賴當信使，希望盡速恢復兩會對談機制；但立委楊曜表示，陸委會已澄清並未要求帶話。

本月5日大陸委員會在國立澎湖科技大學國際會議廳，舉行鄉親座談會，賴峰偉公開宣布10日將前往中國北京，翌日陸委會副主委邱垂正、海基會副秘書長管安露等人前往賴峰偉服務處回訪，傳出曾當面向賴口頭請求協助，希望與中國盡速恢復兩會溝通管道，賴欣然允諾。

賴峰偉表示，陸委會副主委邱垂正等人剛好在澎湖開會，是在非正式場合口頭請託，由於中央與地方政府是合作關係，因此樂意接受這樣的「舉口之勞」，傳達陸委會希望盡速重啟兩會對談機制，讓兩岸關係能破冰，由於賴峰偉認了當兩岸信使，也讓選後首位登「陸」台灣縣市長當選人之行，多了一分政治味。

立委楊曜對於澎湖縣長當選人賴峰偉前往北京，希望以金門縣政府完成兩岸民生接水為例，期盼賴能有效地讓中國約束漁船越界捕撈、垃圾海拋及公海抽沙的行為，並且為澎湖帶來中國觀光客！至於賴擔任兩岸信使一說，陸委會已澄清並未要求帶話。楊曜期許賴此行能明確為長期困擾澎湖的民生議題，與中國北京當局達成共識，能為澎湖的民生與經濟議題帶回好的訊息。

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