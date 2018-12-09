葉石濤原僅判感化 促轉會：因蔣介石核示重判5年

行政院促轉會今（9）日舉行「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，為1505名政治受難者洗刷罪名，促轉會代主委楊翠出席參與。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-09 21:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今（9）日舉行「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，為1505名政治受難者洗刷罪名，其中包含台灣文學家葉石濤；促轉會更調查發現，葉石濤原判交付感化，卻因蔣介石核示最後被重判5年。

促轉會代理主委楊翠今在臉書發文表示「遲來的正義，老師請安息」，她憶及，2008年12月11日，葉石濤辭世，她寫了「向晚獨行的身影──為葉石濤老師送行」悼念文；今日葉石濤逝世10週年紀念日將屆，她想以「遲來的正義，老師請安息」送給葉石濤。

楊翠指出，葉石濤1951年9月被保密局逮捕下獄，1953年7月以「知匪不報」判刑5年，1954年9月，因蔣介石就任第四屆總統，減刑為3年，葉老獲釋出獄。這是以往就知道的訊息，然而經過促轉會同仁仔細爬梳檔案，才發現葉老所受的冤屈與不義，不僅止於此。

楊翠談及，在檔案中，葉石濤原被台灣省保安司令部裁定交付感化，但卻因蔣介石的核示，國防部以一紙命令，葉石濤等2名「有明知為匪諜而不告密檢舉之罪嫌均極重大，應續以偵查，另擬呈核」。最後葉石濤被判了5年。因此，減刑為3年，根本不是什麼恩典。

楊翠分享，葉老以白色恐怖經驗為基底，所創作的文學作品不少，包括22篇小說及許多隨筆雜文，可見牢獄經驗對葉老的影響極大。

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