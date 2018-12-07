敗選檢討5大原因 賴揆︰政策不周、未體會人民辛苦

行政院長賴清德今天（7日）舉行「說明選後檢討結果」記者會，針對內閣總辭傳聞不斷，賴清德表示，他要跟社會報告，時間一到他也會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，但目前仍會率領團隊全力以赴。（記者廖振輝攝）

2018-12-07 12:11

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德今天提出「聽見人民的聲音，行政院對2018選舉的檢討」報告，列舉政府2年多來並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的施政，包括未能深刻體會人民生活的辛苦、政策規劃不夠周延完善、改革做法引發重大爭議和不滿、假訊息攻擊來勢洶洶政府欠缺有效與快速的因應能力、立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進等5大敗選原因。

經上週六召開各部會首長進行政策檢討後，賴清德今天上午召開記者會，提出政院選後的檢討。

賴清德表示，選舉結果明白顯示，人民對施政並不滿意。身為行政院長，難辭其咎，自應與團隊虛心檢討，才不辜負人民藉此次大選所傳達的強大聲音。行政院會從人民的角度，檢討敗選的原因，也必須按人民的需求，調整施政。

他指出，政府2年多來並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的施政，包括首先，未能深刻體會人民生活的辛苦。

賴清德說，過去2年多台灣的總體經濟表現不差，但經濟成長的成果並非人人受益，尤其是部分產業承受轉型的陣痛。低薪加上物價，內需型服務業營運困難，基層民眾對經濟成長無感，政府未即時察覺並即時改善。農產品產銷失衡，雖然是長期存在的問題，但近年來因氣候變遷影響更顯嚴重，而政府過往措施已系統失靈，不但沒有超前佈署，預作調控，訊息掌握也不足，農漁民權益沒有得到即時關照。

他指出，中國以減少中客數量作為抵制台灣的手段，造成以觀光產業為主的縣市流失許多商機，新生客源包括新南向客源雖然補足缺口，但遊客多停留於中、北部，而南部、東部地區深受影響，觀光業者業績滑落自有怨言。

其次，賴揆說，政策規劃不夠周延完善。他表示，勞基法一例一休的初次修法倉促，未顧及台灣勞資狀況及台灣中小企業面臨數位經濟新商業模式帶來的挑戰，勞資權益的平衡欠缺輕重緩急思維，造成中小企業作業困難，基層勞工生活也受到衝擊，雖然經過再次修法給予彈性，但民怨已成！

他並指出，因空污法規劃不周，期程訂定操之過急，授權環保署嚴格執行老車污染物排放標準，引起抗議不滿及社會不安，顯見事先規劃與溝通皆有不足。而選務公開、公平、公正是台灣最引以為傲的事蹟，然而今年九合一選舉合併公投，整個規劃未臻完善，民眾等待排隊時間過長及一邊開票一邊投票的現象，均惹民議。

第3，改革做法引發重大爭議和不滿。賴揆說，2016年民進黨首次完全執政。基於人民對改革的期待，開始啟動年改、勞基法、轉型正義、司法改革等工作。改革用心雖獲民意支持，但大部分民眾在不瞭解實質內容情況下多有誤解，以致於在執行時引發爭議，尤其在假訊息的攻擊下，只有負面效應，改革沒有呈現正面的支持力量，司法改革尙未有明顯進展，也招來民怨。促轉會的「東廠事件」，更嚴重挫傷政府的公信力，使改革進一步蒙上陰影。

他說，至於能源政策力推再生能源，但能否靠再生能源和其他非核發電，達成2025年非核家園，儘管政府有決心，但社會有所保留，尤其是環保團體對深澳電廠和觀塘天然氣接收站的興建有不同意見，即便深澳電廠採用超超臨界機組，觀塘天然氣接收站則盡量降低生態衝擊，但反對聲浪仍大，讓社會和企業相當憂心，對台灣未來的電力供應，沒有足夠的信心。

第4，假訊息攻擊來勢洶洶，政府欠缺有效、快速的因應能力。他表示，傳統文宣及訊息澄清因應方式，在這次大選中已完全失靈，網路已重新定義媒體及輿論。對於假訊息的流傳與不實攻擊，在第一時間無法遏止，部會處理態度不夠積極，政府部門也缺乏在網路有效的說明，讓政府在數位時代中無法掌握民眾的偏好與需求。

第5，立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進。賴揆說，依據現行憲法，總統及立委民選產生，行政院院長由總統任命。但政策與法案擬定則由行政與立法部門共同形成，目前立法行政互動與溝通顯然不足，民意無法及時反應在政策的檢討上，也應從速檢討與改進。憲政制度上，也應有另一番考量。 政府能否用對的人做對的事，也經常受到社會批評。日後應正確判斷、用人唯才，才不致造成施政問題。

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