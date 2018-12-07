如何判斷國民黨誰要選總統？他巧妙解答讓網友推爆

2018-12-07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在這次九合一選戰大勝，黨內太陽角逐總統大位，動作頻頻，黨主席吳敦義更在6日宴請國民黨立委。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航就在臉書自問自答，「如何判斷國民黨太陽們是不是要選總統？」巧妙的解答也讓許多網友大讚，「老師觀察入微」。

周偉航以Q&A的方式自問自答在臉書發文，他先是發問「如何判斷國民黨太陽們是不是要選總統？」，接著自己搞笑回答，「當吳敦義說話時脖子往前伸，當王金平開始講佛法，當朱立倫接近淡水，你就知道他們要舉手報隊選總統了」。

周偉航這篇搞笑的分析文章也引起網友熱議，紛紛留言，「老師觀察入微」、「忘了說當馬英九開始穿短褲跑步」、「韓國瑜繼續發大財」、「萬一吳敦義伸長脖子約朱立倫去淡水聽王金平講佛法怎麼辦」、「你把英九放哪了 最近一直放話沒要選嗎 騙鬼」、「這是司馬敦之心，路人皆知!!!!」、「很奇怪的是，有些人說謊時，眼睛一直眨，但也有人會自然的脖子往前挺」。

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