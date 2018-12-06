秉持還債3原則！柯文哲：廠商合作得簽「誠信條約」

台北市長柯文哲執政4年來還債530億，號稱地方自治史上民選首長的最高還債紀錄。（資料照）

2018-12-06 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲執政4年來還債530億元，號稱地方自治史上民選首長的最高還債紀錄，今天他再次重申還債秉持的3大原則，還宣稱要把「誠信」當成市府採購的重要條件，廠商若要和市府採購合作時，契約規範將納入「誠信治理承諾書」。

柯文哲今年6月曾在臉書上宣布「台北市政府正式脫離千億債務俱樂部」，指出他剛上任時接下了1468億元的債務，但過了3年半已還近520億元，讓債務減至948億元，成為地方自治史上民選首長的最高還債紀錄。今天他又在臉書上表示，現在台北市還債額已達530億，其實只有3個原則，「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，如此而已。

柯文哲表示：「我們每天7點半準時上工，要追加預算的，催收款前5名的，在議會被刪掉預算前5名的，預算執行率倒數5名，全部進來專案報告，結果問題就不見了。」同時，市府要招標時，只要超過2千萬元以上的案子，一律用最有利標，不准用價格標；如果要用價格標，就要市長專簽同意，所有首長為自己的案子負責。

柯還宣布，從現在開始，要把「誠信」當成採購的重要條件，要求廠商和市府採購合作時，契約規範將納入「誠信治理承諾書」，且雙方都得簽署才有效。

柯坦言，「建立這種清廉、勤政的新政治文化並不是一件容易的事情」，但他這樣堅持4年後的結果，就是不知不覺還了530億元。未來他也會繼續堅持下去，希望這樣的文化，可以擴散到全台灣。

柯文哲臉書全文

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