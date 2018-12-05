北社社長：綠營基層對賴揆選2020總統有期待

2018-12-05 16:35

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管與行政院長賴清德同屬民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌今天上午表示，賴清德不會選2020，也不會選民進黨黨主席。不過，台灣北社社長李川信下午接受本報訪問時強調，未來局勢變化仍大，民進黨對2020總統人選不宜太早下定論，李川信透露，他接觸到許多本土社團幹部與綠營支持者，許多人對賴清德參選2020總統有期待。

民進黨九合一選舉挫敗，被視為新潮流系的蔡其昌日前說，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊將在適當時間點再度請辭，被解讀為新系逼宮、與蔡英文切割。蔡其昌上午接受廣播節目專訪時駁斥「逼宮說」，他表示，民進黨2008年敗選歷歷在目，哪有什麼逼宮、切割的問題？民進黨的命運就是綁在一起、同在一條船上，船沈了，沒有任何一個派系可以下船。蔡其昌並指賴清德不會角逐2020年總統大選。

台灣北社社長李川信認為，現在談論民進黨的2020總統人選是言之過早，他認為未來局勢的變化很大，民進黨對2020總統人選不宜太早下定論，由於研判國民黨對下屆總統選舉的內部角力可能會很嚴重，因此台灣派仍值得一博，未必會輸。

李川信表示，這次民進黨九合一選舉的敗選，綠營基層支持者不少人認為主要是蔡英文總統的問題，因此對蔡英文競選連任的評價並不是很正面，事實上民進黨下屆總統選舉的人選不會那麼早決定，也許蔡總統未來會急流勇退也不一定，而未來賴清德若在明年1月中央政府總預算立法院審查通過後走人，卸下閣揆職務到民間沈潛，還是很有機會參選2020。

李川信說，現在政府的當務之急是，行政院推出的政策要縝密進行溝通與協調，而這次民進黨沒有針對民間的公投案爭議積極辯護，導致多項公投案過關，造成的傷害很大，執政黨方面應積極為政府的政策辯護。

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