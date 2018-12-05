柯韓合體？傳與韓國瑜密電 柯P：最近沒接到他電話

對於有媒體報導柯文哲與韓國瑜私下密電，柯文哲強調最近沒接到韓國瑜電話，間接否定傳言。（記者黃耀徵攝）

2018-12-05 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市民進黨落選人姚文智辭去立委後，士林大同區立委補選席次成兵家必爭之地，因此也成白、綠關係修補關係的破口。有媒體報導台北市長柯文哲與高雄準市長韓國瑜私下密電。對此柯文哲今（5）日表示，最近沒接到韓國瑜電話，間接否定傳言。

據《鏡傳媒》報導，柯文哲選後私下與高雄準市長韓國瑜通話，柯P在電話中祝賀韓國瑜當選，而韓國瑜則承諾待小內閣籌組工作告一段落後，會再空時間與柯文哲敘舊。此外，有親韓人士指出，因柯文哲對韓國瑜有「知遇之恩」，若白綠合作成功，提名親柯人馬參選，韓國瑜則可能不會積極介入輔選。反之，若白綠決裂，韓國瑜就沒有人情包袱問題，北上輔選機率將大增。

綜合媒體報導，而柯文哲今日上午出席台北市傑出市民表揚典禮，會後接受媒體聯訪，媒體問柯文哲是否已與韓國瑜聯絡，且談好立委補選策略。對此，柯文哲完全否認，強調「我個人沒有」，最近沒有接到他電話，「不曉得誰打給他」、「我跟他（韓國瑜）交情還好啦，我猜他現在也是忙著處理人事，我發現當首長第一件事情要搞定人事。」

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