盧秀燕嗆北部怕輻射「就要我燒煤煮飯」？網友：互相傷害

盧秀燕認為，中電北送就像是北部擁有核電廠卻「跑到我家要我燒煤煮飯給你吃」，圖為台中發電廠。（資料照）

2018-12-04 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的準台中市長盧秀燕接受廣播節目專訪，盧表示要停止中電北送，批評北部縣市有核電廠就像自家有微波爐，因畏怯輻射故「跑到我家要我燒煤煮飯給你吃」；這番話引發議論，網友質疑這是「要互相傷害」？

盧秀燕昨（3）日在台北流行廣播電台受訪時表明，「希望台北自己要發電」，未來台中市府將對台中發電廠的10具機組進行「執照控管」，原先每2年均會換發燃煤許可執照，但往後不可能同時讓所有發電機組一起換照，將用控管方式讓台中空污問題得以解決。

盧秀燕提到，過去環保署曾表明，台中發電廠停止運行也無法改善空污，但她不這麼認為，該發電廠在台中設置30年來，到最近幾年空污才變嚴重，歸咎於自家有微波爐的北部縣市，「跑到我家要我燒煤煮飯給你吃」，盧稱，此情況在新市府團隊進駐後將會有所改變。

許多網友對於盧秀燕的想法不表認同，紛紛留言指出「支持中電不北送，更支持台中建設中央不補助，反正她有鎮瀾宮銀行」、「根本是女版連勝文」、「教訓民進黨，結果教訓到自己」、「到底要多智缺才能說出這些幹話來」、「怎麼沒有想是否是台中用電太多」。

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