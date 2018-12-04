被爆「幽靈黨產」 國民黨出示文件否認

2018-12-04 11:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院黨產會發現國民黨在1959年轉賣「松山油漆公司」土地給台鐵，拿到錢後卻未完成土地移轉登記，至今成為「幽靈黨產」，國民黨發言人洪孟楷今日上午召開記者會公布相關內部會議資料，並強調此事完全「憑空捏造」，而且前因後果錯置，黨產會透過媒體提供不實消息，意圖向國民黨潑污水、轉移焦點，該黨嚴正要求黨產會不能成為特定政黨的打手。

洪孟楷出示行政院96年6日15日召開「續商追討政黨不當取得財產相關問題會議記錄」以及「台鐵局於民國49年間向松山油漆廠股份有限公司承購土地，因故迄未辦理產權移轉登記案，辦理情形一覽表」等兩份內部會議文件指出，「松山油漆廠」土地轉移案非常單純，也就是民國49年台鐵局與松山油漆廠價購土地，而從當時到現在，該土地一直都是台鐵局在使用，沒有疑慮，至於土地所有權轉移到現在還未辦理妥適，都是因為49年時水災及人員疏失，所以文件遺失，無法順利辦理。

他進一步指出，根據96年6月7日扁政府時期的行政院政務委員許志雄所召開的會議，其中台鐵局提出相關報告顯示，在93年時也針對當時的主管人員及承辦人員作出懲處，換言之台鐵局自己也清楚並承認這是台鐵內部疏失，而非「松山油漆廠」沒有移交責任。

洪孟楷表示，整起事件與現在的國民黨更沒有任何直接間接關係，當初的「松山油漆廠」是股份有限公司，國民黨只是股東之一，而「松山油漆廠」也已於53年註銷，拿油漆廠與台鐵局之間的爭議，誤導社會大眾影射到國民黨身上，這更是不應該的行為，過去的歷史文件會說話。

洪孟楷要求台鐵局要向社會大眾道歉，為何當初沒有好好保管相關文件，而本案應該依照法律途徑處理，台鐵局卻選擇向黨產會求援，根本就是抱民進黨大腿，完全不符合法律規定途徑，他並敬告黨產會不要見獵心喜，不要以為這樣是追殺國民黨而求表現。

他還說，今天上午黨產會再次宣稱國民黨有相關關係，這更是竹竿架菜刀、睜眼說瞎話，黨產會如果不能秉持專業、中立，這將是國家悲哀，而九合一選舉給蔡英文政府的教訓還不夠嗎？繼續違法亂紀，不知反省，人民會繼續用選票給予教訓。

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