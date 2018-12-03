排隊1.5小時才投完票 柯P：加強我推政府E化的決心

柯文哲（右二）這次選舉也排1個半小時才投到票（資料照）

2018-12-03 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕這次九合一選舉有不少地方都傳出投票排很久的情形，台北市長柯文哲也排了1個半小時才投到票，他今天就表示，這加強了他要推動台灣政府E化的決心。

柯文哲今天在臉書發文，表示這次選舉他也排1個半小時才投到票，他認為台灣作為資通訊強國，政府E化實在是太差。他以這次投票為例， 假如身分證、健保卡、自然人憑證卡、台北卡、悠遊卡都合一，就算不能網路處理，一定要到投票所驗身份才能投票，也不會花2個小時才能投完票。

柯文哲表示，為了提高效率，E化作業勢在必行，現在市府已有警政系統巡邏箱E化、地政局的智慧地所等E化作業，但他認為市府還應該更大力推動E化。他提到，明年1月1日開始，北市府交易金額10萬元以下的小額採購案件，從採購到核銷將全部E化，而且會優先向開立電子發票的廠商採購，這樣不僅能將剪貼發票的麻煩廢止，還可以節能減碳。

柯文哲也說，無紙化作業、無現金交易都是北市府全力推動的目標。他最後也呼籲，台灣作為一個資通訊強國，應該運用自身優勢，創造台北、甚至全台灣的競爭力。

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