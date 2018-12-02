高雄「準新聞局長」王淺秋：只會不說 絶不會說謊

被延攬進入高雄市府團隊、可望出任新聞局長的王淺秋。（記者林正堃攝）

2018-12-02 19:17

〔記者楊雅民／台北報導〕高雄市「準新聞局長」王淺秋今表示，如果有機會可以不分藍綠，大家一起努力來做點事情，改變一個城市或改變一個國家，都應該可以捲起袖子，一起下來。

韓國瑜當選高雄市長後，正努力籌組市府「小內閣」，外傳曾任新聞記者、目前擔任六福集團公關協理的王淺秋已加入團隊運作，未來可望出任高雄市新聞局長。

被問到新任高雄市長韓國瑜講話很直，她說，「我自己也是一個喜歡開玩笑、講話很直、很有梗的人」，因為被一個理念、理想、願景給感動到。

「如果我的專業能力可以幫得上忙」，不管是經濟，觀光都可以變得更好的話，大家都應該可以捲起袖子，一起下來、一起努力的。

她指出，未來要在怎麼樣在很真的情況下，把正確訊息傳達出來，這是要努力的功課，強調會在「只能不說但絕對不說謊」的前提下，把訊息帶給大家。

她並表示，很多策略和規劃都需要時間才能有進一步成果，希望外界在支持的同時，能多給我們一點時間來努力。

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