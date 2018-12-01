林佳龍：空污防制永不止息 網友肯定用心市政有始有終

2018-12-01 11:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕受東風影響，背風處的中南部1日起一連4天空品不佳，台中市長林佳龍在臉書貼文表示，市府已啟動預警一級應變，也提醒民眾注意空品，做好自我防護。他並強調，空污防制永不止息，相信會是延續且長期抗戰的工程。網友紛紛留言肯定林佳龍用心市政，有始有終。

林佳龍表示，根據環保署預報，今起中南部空氣品質不佳，受高壓迴流影響，台灣風場環境偏東風，因中部及雲嘉南、高屏空品區位於背風處，風速偏弱，擴散條件差，一連4天空氣都有可能持續不佳。提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，避免在戶外長時間劇烈活動，必要時應戴口罩。

林佳龍指出，空氣品質達預警一級等級後，市府環保局已啟動執行應變並通報環保署。台中發電廠已啟動降載措施，昨日下午16時至24時降載1200MW（含非歲修100MW）、今日凌晨0時至上午7時降載1800MW（含非歲修700MW）。此外，中龍鋼鐵部分也配合降載作業。

他表示，市府會隨時注意空品狀況，已通報大型污染源配合減排並加強巡查，並要求前100大營建工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；加強制高點巡查，稽查露天燃燒行為；也派員加強執行河川揚塵巡查、查核裸露地、餐飲業防制設備操作及重大營建工程，並通報教育局、建設局、都發局等，通知所屬學校、單位配合空品狀況調整戶外作息。

「防制空污，不分黨派」，林佳龍強調，空污防制工作永不止息，相信會是一件延續且長期抗戰的工程。因為，我們都在同一片天空下，呼吸相同的空氣 。

「空品提醒文」貼出後，有網友表示，空污不分藍綠，現今就是會發生，不管如何，肯定林佳龍對市政的用心，也對市區及縣區的民眾一樣照顧，在致力縮減城鄉差距上努力，讓市民有感。

網友也紛紛肯定林佳龍對於市政「有始有終令人感動」，還有網友說，台中空污已經改善許多，肯定林佳龍對市政的用心，並感謝他溫暖的提醒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/