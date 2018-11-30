基隆市議長選舉 宋瑋莉表態連任

2018-11-30 18:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕議員選舉剛落幕，基隆市議會正副議長選舉暗潮洶湧。國民黨這次在基隆市拿下16席的過半席次，國民黨基隆市黨部今天邀集新科黨籍議員就正、副議長選舉討論，15人出席，議長宋瑋莉率先恭喜新議員當選，同時表達爭取連任議長，希望黨籍議員繼續支持；國民黨基市黨部主委黃希賢說，12月4日以前有意願參選的議員與他連繫，屆時再協調。

基隆市議會31席議員席次，國民黨在第19屆議員選舉中獲得16席議員，12月25日宣誓就職後，隨即舉行正、副議長選舉。

基隆市黨部今天召開座談會，過程和諧，除了俞叁發請假出國外，其餘15位新科議員都出席；宋瑋莉首先恭喜6位新議員當選，也感謝順利連任議員過去給她的支持，未來也請大家能支持她繼續主持議事。

有資深黨籍議員發言，他認為應以現任正副議長連任為優先，國民黨好不容易拿回過半席次，應讓選情單純化，且第18屆議會在議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉主持下，議事順暢，並無重大瑕疵，過去張通榮、曾水源也是連任2屆正副議長。也有議員說，既然黨中央有正、副議長選舉的程序，那就照規定辦理。

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