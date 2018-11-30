台南議壇「閃亮3姊妹」 喊話新科市長凍漲房屋税

2018-11-30 14:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第3屆南市市議員選舉，國民黨林美燕、林燕祝及曾培雅都拿下該選區第1高票，其中曾培雅更是東區2度競選最高票，被封稱是議壇「閃亮3姊妹」，今（30）日首次選後合體謝票，並高調向新科市長黃偉哲「喊話」，要求房屋税凍漲，否則抗爭到底。

林燕祝說，黃偉哲已公開宣示明年5月地價評議委員會將會討論房屋税問題，可是按往年繳税時程，明年度房屋税單大致4月份就會開出，黃的推託之詞簡直是「莊孝維」，漠視民意。

林美燕、曾培雅也表示，連日來謝票時候，選民都反映明年房屋税是否真的凍漲，希望她們一定要把基層心聲帶進市政府。

3位議員也都表示，不是她們第1高票，而是「民意第1高票」，房屋税凍漲是所有支持選民的心聲，黃偉哲應該在12月25日新任市長就職典禮明確宣佈明年房屋税凍漲，兑現選後承諾，否則她們一定會站在民意這邊抗爭到底。

這次大選，林燕祝以19628票拿下第7選區（永康區）最高票，林美燕以18187票拿下第9選區（南區、安平區）最高票，曾培雅則以17890票穩坐第10選區（東區）之后冠寶座。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/