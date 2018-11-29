親中媒體闖會場大聲追問 謝長廷斥：很沒有禮貌

謝長廷今出席國際會議被親中媒體叨擾，表情看似不悅。（記者劉信德攝）

2018-11-29 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕第43屆台日經貿會議今（29）日在台北召開，駐日代表謝長廷出席前在場外接受媒體訪問，不料卻有某親中媒體入場大聲追問，讓在場的外國賓客大開眼界，謝長廷直呼「很沒有禮貌」。

謝長廷在臉書上表示，「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」今日在台北召開會議，駐日代表按例必須參加，在場外時有大批媒體「堵麥問我對公投結果的意見」，回答完畢後他就進入會場，不料，卻有某電視台意猶未盡，「又大聲追來問了幾個問題」。

「懇求不要這樣好不好？」謝長廷指出，「在會場開會的人全部驚訝側目」，但自己只能向對方說明此為國際會一場合，如此行徑相當失禮，他補充說，並非指媒體對自己不禮貌，「是對主辦單位和在開會的代表不禮貌」。

許多網友知悉此事後，均感到非常傻眼，紛紛留言指出「什麼有禮貌過嗎？造假第一」、「水準不意外」、「假新聞的幾台，我們不用看」、「只是要塑造謝先生似乎很傲慢的形象」、「真的很丟臉」、「果然很沒水準，丟臉至極」、「他們只想亂問，看有沒什麼題材可以造假」。

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