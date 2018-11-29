不動公投門檻 賴揆：將依民意修同婚專法

2018-11-29 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德和立法院民進黨團今天（29日）中午開便當會，因應7項公投結果交換修法意見。賴清德表示必須尊重公投結果，同姓婚姻案要依民意修專法，但他也強調行政院和立法院必須遵守大法官解釋。

綜合媒體報導，除了行政院長賴清德，行政院秘書長卓榮泰、政務委員羅美伶、羅秉成，和民進黨團總召柯建銘、幹事長李俊俋等多達30位立委與會。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，便當會僅是立委給行政院意見，未來如何修法仍得詢問黨團意見，她也強調，尊重公投民意是會中的共識。

據悉，很多立委認為，民進黨支持同婚合法化，是中南部支持者票投不下去的主要原因；行政院與黨團根據公投結果及大法官解釋，在同性婚姻立專法上取得共識，民進黨團幹事長李俊俋說，要朝同性婚姻法還是同性伴侶法，會中尚未有進一步討論。

有立委表示，公投法有門檻太低、死人聯署的問題，也有人認為不是門檻問題，若要修法也不是在門檻上作文章。根據立委許志傑轉述，賴揆在會中對此回應，「公投門檻與主張都是民進黨的價值，不應更動」，但事務性工作可修，使公投進行得更順暢。目前黨團沒打算修公投法，而是針對公投亂象處理。

大法官在第748號字解釋指出：「民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。」

解釋文中指出，以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。

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