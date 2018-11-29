韓國瑜14年前撞死人 許淑華：肯定陳其邁選前沒操作

韓國瑜被爆出曾在14年前開車撞死人，競選總部發言人許淑華表示，韓國瑜不是肇事逃逸也與家屬和解，在道義上、法律上都負責任，並很肯定民進黨高雄市長候選人陳其邁沒有在選前刻意操作此事。（記者黃耀徵攝）

2018-11-29 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長當選人韓國瑜翻轉高雄，卻被爆出曾在14年前開車撞死人，最後被依過失致死罪判處6個月徒刑，緩刑2年。韓國瑜競選總部發言人許淑華今表示，韓國瑜不是肇事逃逸也與家屬和解，在道義上、法律上都負責任，也深刻檢討了，也很肯定民進黨高雄市長候選人陳其邁沒有在選前刻意操作此事。

許淑華表示，當年這段往事，韓國瑜回想起來還是非常難過，因為對方無照超速，導致悲劇發生，在投票日最後幾天，韓陣營知道民進黨早就收集這份資料給陳其邁，但陳其邁沒有去操作，她要肯定陳其邁，沒有選前在家屬傷口上灑鹽，做了君子之爭。

許淑華說，對於這段往事，韓國瑜參選就知道民進黨會把他所有做過的事情挖出來，但韓很坦然，因為他不是肇事逃逸，也不是逃避法律責任，法院最後判他緩刑2年，他也以450萬元跟家屬和解，不管道義上、法律上的責任，已作深刻檢討、反省，現在也不想討論誰對誰錯，畢竟對方已不在人世，不要在家屬身上做文章。

對於家屬控訴韓國瑜未在告別式當天向死者致意，許淑華坦言，韓國瑜當時未參加死者告別式，但韓在弔唁期間，有去向死者致意，只不過不是在告別式當天。

許淑華表示，她肯定陳其邁最後沒有拿這件事出來政治操作，但很可惜的是，民進黨還是在選後把事情丟出來，要打負面的東西，希望民進黨在選舉時，不要再動用任何情資，去挖候選人的過去，在10幾年後挑動家屬情緒，這是不適當的。

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