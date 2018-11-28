法院裁定婦聯會資產解凍 雷倩：欣慰

2018-11-28 16:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今年2月被黨產會認定為國民黨附隨組織，並凍結名下所有資產後，向台北高等行政法院提出撤銷行政處分訴訟，聲請停止執行案，今天法院裁定，在撤銷黨產會處分訴訟確定之前，停止執行凍結婦聯會資產。婦聯會主委雷倩對此感到欣慰，她說，尚有許多公益需要等待支出，也呼籲不要以轉型正義之名，違背民主法治。

婦聯會主委雷倩說，台北高等行政法院同意婦聯會提出之意見，是因黨產會凍結所有資產，使得婦聯會結社自由、名譽維護、財產保全均受影響，預定的公益、福利工作嚴重受阻或延宕等主張及佐證，而裁定黨產會停止執行凍結。她對北高行維護台灣民主法治精神的判決感到欣慰，希望一切回歸到民主法治。

雷倩指出，今年以來，自行進行會務改造，目前已完成公開、透明、公益3方面的內部流程改造；縱使受黨產會不當監管，仍積極因各種公益用途申請解凍。但除了2月花蓮大地震，黨產會以「事出緊急且為公益救助」，迅速核准動支款項7940萬元之外，連10月的普悠瑪列車事故的撫慰金計畫，都延宕1個多月，至本月26日才收到同意解凍公文。

雷倩說，目前積壓在黨產會的尚有年節探訪慰問全省榮家計畫、眷村文化「口述眷村的記憶和現實」補助計畫、印尼蘇拉威西島9月地震海嘯賑災重建捐助計畫、委任律師第3季服務費等多筆。無論黨產會是否抗告，希能尊重北高庭司法判決的精神，立即通過公益事項以及委請律師的費用，並通知銀行解凍。

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