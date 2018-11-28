婦聯會385億財產法院裁定全面解凍 黨產會將抗告

台北高等行政法院昨日裁定，准許婦聯會停止執行的聲請，讓婦聯會凍結財產全面解凍。黨產會今日表示，一定提出抗告。 （資料照）

2018-11-28 13:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政法院選後大放水？行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟。台北高等行政法院昨日裁定，准許婦聯會停止執行的聲請，等同讓婦聯會凍結財產全面解凍。黨產會今日表示，相當荒謬裁定，一定提出抗告。

婦聯會向法院聲請停止被認定附隨組織處分的執行，北高行裁定，另有它案聲請釋憲，稱黨產條例有違憲疑義，在本案訴訟審理之先決問題，「本於訴訟經濟與資源共享，本案訴訟於另案釋憲作成解釋公布前，裁定停止本案訴訟程序」。

北高行裁定內容提及，對聲請人婦聯會而言，因原處分停止執行，故各項處分均不受限制，「可以處分依法推定為不當黨產之財產」。

北高行更指稱，對相對人黨產會而言，即使原認定附隨組織的處分經停止執行，如其他條件不變下，一旦確定原處分是正確而恰如其分，似乎也僅是轉型正義的時間向後移動。

對此，黨產會發言人施錦芳痛批，黨產會一定會提出抗告，北高行的裁定讓婦聯會可以繼續無限制地處分財產，等於隨便讓婦聯會動用，難怪民眾對司法改革不滿。

施錦芳指出，黨產會之前認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織的處分，中投也有提行政訴訟但被駁回，這次北高行卻裁定婦聯會的認定處分停止執行。

施錦芳強調，法院以縱然未來原處分是正確，似乎也僅是轉型正義的時間向後移動，本會完全無法接受，行政法院乾脆告訴國人台灣無須處理轉型正義。

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