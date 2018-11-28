民進黨立委補選提名協調小組 鄭文燦任召集人

民進黨中常會今天通過由基隆市長林右昌（左）代理黨主席、桃園市長鄭文燦（右）任立委補選提名協調小組召集人。（記者廖振輝攝）

2018-11-28 17:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今推舉中常委、基隆市長林右昌擔任代理黨主席，面對即將來到的立委補選，民進黨發言人鄭運鵬會後表示，中常會今決議成立提名協調小組，由中常委鄭文燦擔任召集人，成員包括高志鵬、鄭運鵬。據悉，會中有中常會提及立委補選人選，並舉例連任失利的台中市長林佳龍是否可能參加台中的立委補選；不過中常委高志鵬隨即回應，他曾詢問林佳龍，但林佳龍表示想沉潛一陣子，沒有參選意願，希望大家不要再談。

人選協調小組將首先處理台北、台中立委補選事宜。鄭運鵬表示，據了解，中選會週五將召開會議，可能當天就會公告立委補選事宜，在中選會公告前，候選人戶籍就必須遷入該行政區，因此民進黨提名協調小組希望這一、兩天儘快徵詢這兩席人選，週五前請他們儘快遷入戶籍。如果週五公告選舉日程，應該會在1月底進行2席立委的補選。

鄭運鵬說，高志鵬今天也在會中提出新北市黨部主委余天的請辭案，但是洪耀福報告指出，洪耀福為了新北輔選責任而請辭，但洪1124當天就說，敗選由中央黨部負最大責任，請全國各縣市黨部主委承擔責任，也請各縣市黨部執委會予以慰留。

據悉，中常會討論立委補選事宜，會中判斷，在選舉前就已辭去立委職務的選區，補選時程應落在1月中；至於未請辭立委的彰化縣長當選人王惠美、台南市長當選人黃偉哲等，接任縣市長後所遺留立委席次，可能會於明年農曆過年後的三月初進行補選。

有中常委會中主張，新任黨主席選舉應儘快進行，另有中常委提醒，新任黨主席選舉時間與立委補選的時間會連動，相關選務時程安排應當注意。最後林右昌裁示，有關黨主席補選事宜，請幕僚單位下周提出期程規劃。

此外，鄭運鵬表示，高志鵬今天也在會中提出新北市黨部主委余天的請辭案，但是洪耀福報告指出，他已經為新北輔選責任而請辭，且洪1124當天就說，敗選由中央黨部負最大責任，請全國各縣市黨部主委承擔責任，也請各縣市黨部執委會予以慰留黨部主委。

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