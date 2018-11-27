2025非核家園面臨修正 賴揆週四與綠委會商新能源政策

行政院長賴清德週四將與民進黨立委舉行便當會，討論以核養綠等7個公投案過關後，政院對公投案後續修法作為。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 19:42

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投案過關，蔡政府2025非核家園的目標面臨重新檢討與修正。行政院長賴清德週四（29日）將與民進黨立委舉行便當會，討論以核養綠等7個公投案過關後，政院對公投案後續修法作為；由於以核養綠公投過關，電業法第95條第1項有關核能發電設備應於民國114年以前全部停止運轉的條文將面臨失效，公投案形同否決蔡政府2025年非核家園的政策，行政院面臨能源政策的檢討與修正。

據了解，週四的便當會只會觸及行政院處理公投案過關的原則，至於具體的做法，將由相關主管機關提出明確對策，包括因應以核養綠公投案過關後，若有需要，將由經濟部與台電提出新的能源政策。

雖然以核養綠公投案過關，但只是刪除電業法95條第1項的規定，但「環境基本法」仍明定，政府應逐步達成非核家園的目標，蔡政府廢核的目標並沒有改變。

不過，在過渡階段，政府能源政策面臨檢討與修正。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，行政院將尊重公投案，廢止電業法第九95條第1項，電力政策交由經濟部與台電評估，非核家園仍是國家發展的目標，政府推動綠能的腳步不會停止。

據悉，賴揆週四主要將與民進黨立委會商兩項重要議題。一是能源政策的討論；二是下一代幸福聯盟的3項反同公投案過關，為回應公投，行政院將訂立專法保障同志婚姻，而不擬修正民法。不過，這兩項議題民進黨團內部仍有不同意見，政院將與立委進行整合。

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