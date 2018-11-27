「繼續做對的事」 海外台僑發聲明力挺蔡總統

兼任民進黨主席的總統蔡英文24日晚間召開記者會，宣布辭去黨主席一職，並向民進黨的支持者致歉。（資料照）

2018-11-27 19:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨在九合一選舉慘敗，總統蔡英文當日辭去黨主席以示負責。紐約地區的海外台僑領袖今發表聲明，對總統蔡英文致力改革，但未獲民意支持感到不捨；聲明對蔡英文喊話表示，雖然改革遇到打擊，但希望蔡英文不要氣餒，「繼續做對的事」，也希望蔡英文不要過於自責。

聲明表示，此次台灣地方選舉結果，執政黨的表現不盡理想，蔡英文一肩扛起所有的責任，辭去黨主席以示負責，海外台灣人看到心內非常不捨，盼蔡不要過於自責。

聲明說，面對國內外的各種挑戰，總統蔡英文總是堅持帶領國家走在穩健改革的正確方向。短短的2年多，對外台美關係處於有史以來最好的狀態，讓台灣的主權和尊嚴得以維持；對內推動產業轉型、年金改革、轉型正義，讓台灣成為一個更進步、更公平的社會。蔡英文的用心和努力，海外台灣人都感同身受。聲明強調，改革總是困難的，雖然遇到了打擊，但是請總統不要氣餒，要繼續做對的事，國家的前途、台灣的未來還是要請總統多承擔，海外的台灣人永遠是總統最堅強的支持和後盾。

此份聲明由紐約台灣會館理事長方秀蓉、世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡仁泰、北美洲台灣商會聯合總會顧問彭良治、紐約台灣商會會長江明信、總幹事莊振輝、大紐約區台灣人社團聯合會會長、民進黨美東黨部主委賴弘典、大紐約區台灣同鄉會會長吳丞竣、紐約中華公所顧問蕭貴源、大紐約區台灣大專院校校友會聯合會董事長蘇春槐、會長李賢治、大紐約客家會會長、美東師大校友會會長范增昌、美洲台灣客家聯合會總會長黃開榮、紐約台灣研究所主任黃再添、北美洲台灣婦女會紐約分會會長鍾艾霖、紐約台灣會館老人中心會長陳國鐘、大紐約區急難救助協會理事長王金智、大費城台灣同鄉會會長謝己、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、北美臺灣屏東鄉親會顧問胡慶祥、紐約松柏愛心會會長王玉英等僑胞共同簽署發表。

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