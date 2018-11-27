挺台參與國際刑警組織 外交部：國際支持力道加強

外交部國組司司長陳龍錦（左）出席例會。（資料照）

2018-11-27 13:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕第87屆國際刑警組織（INTERPOL）大會18日到21日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行。外交部國際組織司司長陳龍錦今出席記者會時表示，今年洽助的情況非常受到鼓舞，從友邦或理念相近國家也獲得正面回應，國際支持力道加強。

為爭取台灣參與國際組織空間，內政部警政署刑事警察局局長蔡蒼柏於9月致函國際刑警組織秘書長史托克（Jurgen Stock），申請以觀察員身分出席大會，並盼有意義參與各項活動及機制，包括使用全球警察通訊系統（I-24/7）。不過外交部在10月中時表示，INTERPOL秘書長辦公室回覆拒絕邀請台灣，外交部對此表達強烈遺憾與不滿。

陳龍錦今出席外交部例行記者會時表示，從友邦與理念相近國家得到正面的回應，「非常受到鼓舞」。相信即使受限議程，台灣參與的案子在大會期間無法得到正式討論，在會議期間的私下或其他場合，一定也會受到與會者普遍的關注。

外交部先前曾發布新聞稿表示，我國友邦貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及史瓦帝尼等8友邦已分別致函INTERPOL秘書長Jürgen Stock，要求INTERPOL儘速就臺灣的參與做出務實可行的安排。

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