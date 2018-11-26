宜蘭首位女縣長林姿妙謝票 下週公布副手人選

2018-11-26 11:06

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣長當選人林姿妙今天開始謝票，她說，上任之後優先拚經濟，最快下週公布副縣長人選。

國民黨籍的林姿妙曾任3屆宜蘭縣議員、2屆羅東鎮長，這次拿下12萬3767票，得票率49.48％，以2萬8158票差距，擊敗民進黨對手陳歐珀，成為宜蘭縣首位女縣長，也讓宜蘭綠地變藍天。

林姿妙上午在競選總部主委、前立委林建榮陪同下，搭上宣傳車，從溪南競選總部出發，展開兩天謝票行程，媒體詢問副縣長人選及條件，她回答說，能為宜蘭努力共同打拚就是好人選，等謝票結束好好規劃，選擇適當時機宣布，可望一週後揭曉。

媒體再問，競選總部主委林建榮，是否為副縣長口袋名單？林姿妙說，「他很好，很認真」；林建榮說，尚未接獲徵詢，為了宜蘭發展，讓林姿妙發揮長才，若有機會，樂於為鄉親服務，

林姿妙說，她在羅東鎮長任內，羅東經濟做得很好，當上縣長後，會兌現競選承諾，拚出宜蘭好生活。

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