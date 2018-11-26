丁守中撤驗票聲請 將直接提選舉無效訴訟

台北市長柯文哲在本次選戰中，以3254票險勝台北市長候選人丁守中，丁守中在昨天清晨向法院聲請重新計票並查封票匭。律師周國代26日上午赴台北地院表示，丁守中考慮後決定撤回重新驗票的聲請，接下來將提起選舉無效之訴。（記者黃耀徵攝）

2018-11-26 10:26

〔記者溫于德／台北報導〕台北市長選戰昨凌晨計票結束，代表國民黨參選的丁守中，以3254票些微差距落敗，首都由現任的柯文哲連任成功，但丁質疑本次選舉有違公平性，立刻向台北地院聲請查封北市全部票匭並重新計票；法院隨後已裁定丁應繳交保證金428萬餘元。但令人意外的是，丁辦人員稍早赴法院並非繳交保證金，反是撤回重新驗票聲請，待日後蒐集選務機關違法情事齊全，將正式提起選舉無效之訴。

今天上午近10時許，由丁辦人員詹為元與律師周國代一同赴法院撤回重新驗票聲請。

詹為元隨後對著媒體鏡頭說，會撤回重新驗票的聲請主要原因在於，驗票曠日廢時，加上最近丁辦接到很多對於中選會違法亂紀、亂無章法的是事證及證據資料，丁辦將會直接按照選罷法第118條提起選舉無效之訴。

律師周國代則說，今天到法院目的並不是為了繳納保證金，是為撤回重新計票的起訴狀，原因在於，經昨晚律師團與專家學者研究，丁辦認為假使進入計票、驗票程序，可能會曠日廢時，所以丁辦已經改變訴訟策略，直接進入選舉無效之訴訟程序。

至於丁守中為何會直接進入選舉無效訴訟？周國代也解釋，丁辦陸陸續續收到各地傳來或寄來的中選會在這次北市長選舉之重達瑕疵及違法情形，待丁辦將所有資料蒐集齊全，將對選務機關提起選舉無效之訴。

北院行政庭長黃炳縉隨後受訪說，丁守中若要提選舉無效之訴，仍待中選會公告當選名單後才可提訟。

據悉，中選會本週五（30日）將公告當選名單，依規定，欲提訟人將可於15日內提起選舉無效之訴，因此，丁守中可望於公告當日立即對選務機關提起選舉無效訴訟，另因該訴訟為非財產權之訴，僅需繳納3000元裁判費。（11:17更新）

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