田中鎮長謝文賢連任失利 今晨辭世

田中鎮長謝文賢連任落選隔日病逝，享年66歲。（記者陳冠備攝）

2018-11-25 14:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕壯志未酬！彰化縣田中鎮長謝文賢競選連任，落選後傳出撒手人寰消息，謝文賢家屬今日接受採訪證實，謝文賢今晨辭世。

彰化縣政府民政處指出，依地方制度法第82條，鄉、鎮、市長辭職、去職、死亡者，由彰化縣政府派員代理，民政處已派員前往了解，並將依法辦理。

謝文賢上屆田中鎮長選舉，以11757票當選，今年原有意代表民進黨競選連任，後傳身體狀況不佳，一直未正式獲黨提名，直到登記日前他才以無黨身分參選，競選期間他多次露面與鄉親互動，證實身體健康狀況無虞，不過田中鎮年度盛會「田中馬拉松」卻缺席，民眾不免擔心其健康狀況，昨日開票結果僅獲4100票，謝文賢競選連任失敗，人生也走向謝幕，享年66歲。

然而投票日前夕，坊間就傳出謝文賢病逝消息，記者今日前往謝文賢家，謝宅家已有佈置簡易靈堂，對於傳聞家屬表示，謝文賢是今（25日）逝世。田中鎮公所表示，細節會與鎮長家屬討論後發佈。

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