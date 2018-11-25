花蓮縣長選舉謝票 徐榛蔚、劉曉玫分別由南往北致意

花蓮縣長選舉由國民黨候選人徐榛蔚勝出，昨晚開始陸續謝票，今早則南下富里展開車隊謝票行程。（記者王峻祺攝）

2018-11-25 14:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長選舉由國民黨候選人徐榛蔚勝出，落選的民進黨候選人劉曉玫今早也不約而同，與徐榛蔚分別遠赴南區，一路由南往北啟動車隊謝票行程，劉曉玫感謝鄉親一路陪伴，並期許徐能比前縣長傅崐萁做得更好，讓花蓮成為光榮城市；徐榛蔚則允諾鄉親會延續幸福縣政，共創美好大花蓮。

花蓮縣長選舉開票結果，徐榛蔚拿下12萬1297票，得票率71.52％，劉曉玫4萬3879票，得票率25.87％，2人相差7萬7418票，徐榛蔚由前縣長夫人變成縣長，也是花蓮縣首位女縣長。

劉曉玫今南下謝票，強調雖敗猶榮，仍會不改初衷「持續勇敢，改變成真」，表示這場選戰雖艱辛，但感謝有眾多支持者堅定陪她一起努力，「只是曉玫可能努力不夠，但不要失望，我們還要繼續加油！」

劉曉玫也說，如今徐榛蔚要接下前縣長傅崐萁的棒子，期待她能把縣政做得更好，讓花蓮縣府變得更透明，讓花蓮成為一個光榮的城市，讓大家都能為花蓮感到驕傲，而相信鄉親也會持續監督未來的縣府，一起打造更美好的花蓮。

花蓮五合一選舉結果，除徐榛蔚成功跨越「傅崐萁障礙」，得票率逾七成，列居全國第一，獲得壓倒性勝利外，13鄉鎮市長也「泛藍全壘打」，就連縣議會版圖亦重新洗牌，新科18人、連任15人，綠營自原本的6席砍半剩3席，藍營則增加至18席、無黨籍12席，未來國民黨爭取議長寶座有望，外傳現任副議長張峻、六連霸議員謝國榮及三連霸議員張正治，皆有意角逐。

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