新北市市議員當選名單

新北市第四選區議員候選人戴瑋姍設計祈福卡，拉近與民眾的距離。（記者賴筱桐攝）

2018-11-25 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員當選名單：

第一選區：陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香、蔡錦賢。

第二選區：蔡淑君、陳明義、蔣根煌、蔡健棠、陳文治、鍾宏仁、宋明宗、陳科名、 賴秋媚、黃林玲玲、何淑峯。

第三選區：王威元、李翁月娥、黃桂蘭、彭佳芸、蔡明堂、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能。

第四選區：林國春、葉元之、何博文、戴瑋姍、劉美芳、黃俊哲、曾煥嘉、周勝考、王淑慧。

第五選區：金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、張維倩、張志豪、游輝宂。

第六選區：連斐璠、陳鴻源、羅文崇。

第七選區：江怡臻、洪佳君、林金結、廖宜琨、林銘仁、黃永昌、蘇泓欽、陳世榮、彭成龍、高敏慧。

第八選區：劉哲彰、唐慧琳、陳永福、金中玉、陳儀君。

第九選區：林裔綺。

第十選區：白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪。

第十一選區：楊春妹、宋雨蓁Nikar．Falong、忠仁．達祿斯。

第十二選區：馬見Lahuy． Ipin。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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