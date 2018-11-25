幸福盟反同3公投案過關 行政院3個月內提同婚專法草案

行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照）

2018-11-25 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年全國性公投共10案，其中幸福盟提出的反同性婚姻3項公投案過關，行政院發言人Kolas表示，依公投法規定，行政機關將在3個月內提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議。

綜合媒體報導，幸福盟提出的愛家3公投過關，分別是第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」、第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」同意票皆超過600萬票，且大幅領先不同意票，確定全部過關。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，相關單位將會依法在3個月內提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議，立法院需在下個會期休會前完成審議程序，至於立法院是否會通過專法、立委自提版本，或是仍有委員提案修民法，則是屬於立委職權，行政院予以尊重。

至於婚姻平權小組發起第14案的「修民法保障同志建立婚姻關係」，及第15案「您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」，不同意票都大幅領先同意票，未能過關。

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