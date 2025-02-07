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    北海道觀光熱點白鬚瀑布驚見男屍！ 警方急封鎖現場

    北海道美瑛町白鬚瀑布驚傳男子摔落意外。示意圖。（圖擷取自美瑛町観光協会＠美瑛子X）

    北海道美瑛町白鬚瀑布驚傳男子摔落意外。示意圖。（圖擷取自美瑛町観光協会＠美瑛子X）

    2025/02/07 16:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到今年入冬以來「最強寒流」影響，日本北海道、北陸地方等日本海一側皆出現強烈降雪。而北海道美瑛町白鬚瀑布是許多觀光客爭相到訪的熱門景點，有消息指出，1名男子在這個景點疑似失足身亡。

    綜合外媒報導，當地大雪消防本部指出，7日上午10點45分左右接獲通報，有男子陳屍在藍川橋底下，警方表示男子倒臥區域附近發現相機零件，根據現場調查初步判斷，可能是從白鬚瀑布跌落身亡，目前現場已封鎖，正在進一步調查事發原因與細節。

    藍川橋離當地知名觀光景點「白金青池」僅3公里左右，根據日本觀光局介紹，「白金青池」是因火山爆發後為防災而設立的人造池塘，因青色的池水、水面上的落葉松枯枝，與周邊的豐富自然景色結合而成的一年四季不同的奇幻景色，吸引許多世界各地的遊客到訪。

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