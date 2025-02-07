組「仙女班」性侵多名女信徒 淫魔教主「少龍」傳離世

自稱五教共主「少龍」的徐浩城被訴性犯罪，由北院審理中；然律師日前遞狀指「少龍」已離世，北院目前正與戶政機關確認中，如屬實將判決公訴不受理。（資料照）

2025/02/07 16:46

〔記者溫于德／台北報導〕創立「華興靈修中心」的男子徐浩城，對外自稱五教共主「少龍」，涉假藉「道主」權威對6名20多歲的女信徒伸出狼爪，檢方5年前以13個強制猥褻及1個強制性交未遂等罪將他起訴，由台北地院審理中；然律師日前遞狀指現年72歲的「少龍」已離世，北院目前正與戶政機關確認中，如屬實將判決公訴不受理。

檢方調查，2017年間，「少龍」宣稱將開啟招收「仙女班」的聖門，從信徒的女兒中，徵選年約2、30歲、未交過男友且無性經驗的女子加入「仙女」行列，為全面掌控「仙女」，他要求不得與家人、朋友聯繫，也不得參與各項社團及聚會，僅能以侍奉他為重心。

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「少龍」利用在台北道場召見女信徒時，強吻女信徒嘴巴、胸部，邊摸還邊問對方：「有沒有感覺（指性慾）？」女信徒擔心影響家人靈修及長期在「仙女班」被灌輸如果沒有修成「仙女」，死後將「灰飛煙滅」、下地獄、受苦輪迴等觀念下，不敢反抗。

有一次，「少龍」對一名22歲女信徒意圖性侵未遂，竟多次召見女信徒，並嘗試性交均不舉，竟斥責女信徒「陰氣太重」、「濕氣太重」、「濁邪氣太重」，無法與「道主」合而為一；另名24歲女信徒對「少龍」的摟抱感到害怕，他竟說：「仙女就是我的新娘子」，「親新娘子這不是很天經地義的事嗎？」並吃味女信徒與其他男生見面，甚至還強脫女信徒衣服猥褻表示：「在幫妳提升靈性」、「下次如有機會要跟妳做愛，是幫妳提升最快的方式」。

檢方痛斥「少龍」假借靈修、地獄之說，使女信徒心生畏懼，不得不服從，還違法幫信徒診斷、開立處方，因此將他起訴，並聲請續押獲准，直到2021年1月，北院考量他因心律不整被兩度急救，決定對他裁定300萬元交保，並限制出境、出海8個月，且不得對本案被害人、證人的身體或財產，實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，且除了維持日常生活所必需者，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

後來「少龍」又以生病為由聲請庭審，然北院指「少龍」言語表達能力正常，且有定期回診治療，病況尚屬穩定，故與他自認因病無法到庭接受審判的主張並不相符，加上「少龍」已委任辯護人，足以保障他的權益，裁定駁回確定。

然律師日前遞狀指現年72歲的「少龍」已離世，北院目前正與戶政機關確認中，如屬實將判決公訴不受理。

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