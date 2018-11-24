盧秀燕發表勝選感言 請林佳龍未來繼續指導

2018-11-24 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今登場，國民黨台中市長候選人盧秀燕自行宣布當選。今晚8點20分左右，盧秀燕現身競選總部，上台發表感言。

盧秀燕向現場支持者表示，這是一場不簡單的選舉，雖一路走來不被看好，但最後竟然有辦法可以「翻轉台中，創造台中奇蹟」；盧秀燕說，這是我們台中市民，熱愛我們的國家，大家希望用選票來救台中、救我們的國家，救空氣，救經濟。

盧秀燕認為，這場選戰是台中市民的勝利，並特別感謝林佳龍市長，透露稍早曾與林佳龍互相通電話，請他未來在市政上，繼續幫忙，繼續指導她的團隊。肯定林佳龍、胡志強過去的政績，稱讚兩人都是一位好的市長，強調「好的市政我們都會繼續延續」。

盧秀燕指出，未來的施政會超越藍綠不分黨派，帶給台中市民更好的生活；並感謝初選對手江啟臣，盧秀燕坦言「我只贏了一點點」，感謝江啟臣展現團結與氣度的新希望，並感謝競選總幹事顏寬恒。同時感謝國民黨黨部所有同仁和其他政壇前輩。

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