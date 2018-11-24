老爸長得像候選人！正妹發文抱怨 網友瘋搶喊：岳父！

民眾抱怨爸爸長得太像候選人，但網友瘋喊岳父。（圖擷取自爆怨公社）

2018-11-24 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾今（24）日前往投、開票所選出心目中屬意的公職人選，但有1名正妹卻在臉書上抱怨老爸長得太像政治人物，讓自己相當擔心，照片貼出後引發網友大叫「是岳父！」。

正妹「巫娜」將自己與父親的合照，上傳至臉書社團「爆怨公社」，當中能見她的父親穿著淺藍色襯衫，對著鏡頭路出一抹微笑，頂上則是全然「無髮」；PO文正妹表示，今天返鄉投票途中，路旁看見1名「疑似要選高雄市長的人士」，仔細看才發現「原來是我爸」。

這名正妹表示，爸爸長得與1名候選人太像，「現在鄰居、親戚都誤以為他要出來參選」，正因如此「在這種緊張時刻可不可以不要在路上閒晃」，身為女兒還是會顧慮爸爸的安全。

許多網友看見照片後，均認為PO文正妹長相十分動人，相繼留言指出「請把我岳父碼一下，謝謝」、「岳父，這樣不行喔」、「怎麼覺得妳，比妳老爸還危險」、「果然不愧是我岳父」、「岳父真是調皮」、「妳爸帥多了，妳也比他女兒還要正」、「女兒很可以」。

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