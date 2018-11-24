題目太多濫用 郭台銘批：公投已失焦

由於公投綁大選造成投票所大排長龍狀況，引發民怨。（記者廖振輝攝）

2018-11-24 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕今（24日）九合一大選綁10公投的投票日，由於各地天氣晴朗，民眾投票踴躍，但由於公投綁大選造成大排長龍狀況，引發民怨，鴻海董事長郭台銘也花近一小時才能完成投票，郭台銘批：「今年公投議題10多個，已經失焦」。

據《蘋果》報導，鴻海董事長郭台銘偕妻今早11點許現身北市東門國小，由於公投案眾多造成投票壅塞，郭董夫婦約排了近1個小時才玩能投票，郭台銘批這次公投議題太多了，他認為民眾選出政府，就是要替老百姓做決定，而這次感覺就是政府不想做決定，然後全部推給公投。

郭台銘直言，公投不能濫用，全世界都謹慎使用公投，太多議題反而失焦，如果每次選舉都搞10幾個公投，導致民眾麻痺，隨意亂選，到時候公投的慎重性、可信性都降低了，他強調：「像是問大家要不要環保、要不要乾淨的空氣，這不是廢話嗎？」

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