魏明谷偕妻著情侶裝投票 對選情保持樂觀

2018-11-24 12:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕今天投票日，彰化縣長魏明谷與妻子劉慧如，一早就到員林國小投開票所履行公民義務，兩人一身白衣黑褲情侶裝，對於選賢與能黑白分明相當有默契，由於天氣好排隊民眾多，魏明谷也跟著排隊半小時，期間與不少熟識選民互動問好，相當熱絡，魏明谷表示，對於選情保持樂觀，自信能打破民進黨彰化縣長一任魔咒。

上午8點半魏明谷在民進黨彰化立法委員陳素月、洪宗熠、黃秀芳與縣黨部主委邱建富等人陪同下抵達員林國小的投開票所，這次大選包含縣市長、議員和村里長、地方代表選舉外，還有10張公投票，民眾都在投開票所前大排長龍，魏明谷則趁機會跟排隊民眾握手問候。

魏明谷說，昨天晚上在車站看到不少返鄉人潮了，加上今天風和日麗，很多鄉親一早就來在排隊，投票率應該會很高，尤其這次公投題目豐富，18歲以上的年輕人就能投票，投票率應該能破7成。

魏明谷也說，昨天睡了一個甜蜜的夜晚，睡得香甜沒有壓力，今天天氣好，投票民眾踴躍，天時地利配合有信心打破一任魔咒。

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