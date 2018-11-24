屏東投票得排1小時 老人憋尿：怕上廁所 排隊位被人佔了

地方公職人員選舉與公投圈、投票處安排在同一個開票所，造成民眾大塞車，屏東市各投開票所大排長龍。（記者李立法攝）

2018-11-24 12:20

〔記者李立法／屏東報導〕地方公職人員選舉與公投圈、投票處安排在同一個開票所，造成排隊民眾大塞車，屏東市各投開票所大排長龍，有些甚至要排上1個小時才能投完票，民眾罵翻天，抱怨為何不將一般選舉與公投分成2個投開票所。

「尿急怎麼辦」，屏東市上午各地投開票所前人滿為患，因為多了公投選票，投票時間大幅拉長，有人排了老半天才知道跑錯投開票所，看見長長人龍，還要重排一次，氣得大罵「不投了」，還有老人家飽受憋尿之苦，就怕上完廁所，排隊位子被人佔了。

負責維持秩序的警察及選務人員壓力格外沉重，他們私下抱怨，當初召開選務會議時就反映，多數投開票所都安排在學校，教室數量絕對充足，既然選務人力相同，應把一般選舉與公投分成2間教室投、開票，因有人不想參與公投，卻必須和想參與公投的民眾一起排隊，公投議題多，思考時間長，是造成投票堵塞的原因。

基層選務人員認為兩種不同性質及年齡層的投開票作業應避免集中在同一個空間及排隊動線，才能分流人潮，中選會偏偏聽不進去，引發民怨四起，擔心下午投開票時間會大幅拉長，衍生難以預料狀況。

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