排隊人龍綿延近百公尺 柯Ｐ：應該要推Ｅ化投票

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪投票。（記者方賓照攝）

2018-11-24 11:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉今天登場，台北市長柯文哲一早來到位在松山區的市圖館啟明分館投開票所投票，不過現場人龍綿延近百公尺，讓柯文哲傻眼直呼「哇！看來這次公投票真的會拖慢整個速度！」加上大批媒體，引發民怨，有排隊民眾不滿嗆聲「怎麼不學馬英九早點來！」

今天是投票日，由於今年不但有縣市首長、議員、里長選舉，還有10張公投票，導致各投開票所一早就大排長龍，投票民眾平均得等上半小時至1小時左右。

市長柯文哲今早約10點左右在妻子陳佩琪陪同下，抵達市圖館啟明分館投開票所，此時投票隊伍已長達近百公尺，原本安排幕僚代排，為避免引發爭議，最後柯仍乖乖從頭排起。

看到這麼長的排隊人潮，柯文哲驚訝直呼「是作業太慢還是怎麼樣？怎麼會這麼久？公投票真的會拖慢整個投票速度。」他也直言台灣是資通訊大國，像愛沙尼亞都已經用自然人憑證投票了，若非投票是中央選委會規定，依他的個性，早就E化掉了。

至於為什麼戶籍地和陳佩琪不一樣？柯解釋，當初競辦成立要開立發票，所以才遷戶籍，選舉完一定要遷回家的啊。

陳佩琪則說，自己太累了，有點感冒，吃了抗組織胺，休息一晚上後，現在好很多，今天只是來這邊陪柯一下。

看著排隊長龍，陳佩琪表示，應該不會陪完全程，等一下要先回家做家事，已經2個禮拜沒有好好做家事了。柯文哲則是在旁邊笑說，衣服都很久沒洗了。約莫半小時後陳佩琪就先離去，留下柯文哲獨自和幕僚、媒體閒聊打發時間，緩慢前進。

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