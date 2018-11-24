選舉登場 台南103歲人瑞響應投票

2018-11-24 10:11

〔記者萬于甄／台南報導〕2018年九合一選舉今登場，許多民眾為避免投票塞車，一大早就出門投票，台南善化百歲人瑞蘇葉閃今早也在區長方澤心的陪同下，前往投開票所完成公民的權利；蘇葉閃說，自從有選舉以來都會投票，很開心今年也投下神聖的一票。

家住善化田寮里的蘇葉閃今年已103歲，為參與公民選舉投票義務，事前先透過里幹事聯繫，希望區公所能協助交通，因此，善化區長方澤心今早8點多就前往蘇葉閃住處，協助其載往位於田寮里活動中心的投開票所。

蘇葉閃雖柱著拐杖，行動稍有不便，但身子仍算相當健康，在眾人的攙扶下，走進投開票所，現場大排長龍，里民也都樂於禮讓長者，讓蘇葉閃很快地就完成投票。蘇葉閃也說，至今幾十年，已經不知投過多少選票，能參與選舉投票，相當開心。

今年大選因綁10公投，民眾對公投票參與度也不低，但因公投案多且複雜，導致投票速度慢，部分地區民眾怨聲載道，認為應加放蓋票櫃，才不會讓投開票所大排長龍。

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