林佳龍妻子淚灑晚會：空污不應被政治操作

2018-11-23 23:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍之妻廖婉如，今天於選前之夜淚灑會場，她說，空污不應被政治操作，相信林佳龍會有辦法解決，空污議題讓她對丈夫很捨不得，她知道巿民很煩惱，但這不是這幾年冒出來的問題，是這2、3年大家知道空污的傷害，過去卻以為是迷霧，大家對此議題覺醒，但這不代表應被政治操作，操弄到大家都恐慌，希望大家有信心，她相信林佳龍會有辦法解決。

廖婉如說，林佳龍每天早上6點半起床，7點多就開始一天的行程和會議，通常忙到10點多才回家，然後開始回一些白天無暇回應的電話與簡訊，半夜才開始改公文至凌晨1、2點，「看他這樣打拚，做為妻子的說真得會不捨，但也謝謝大家讓他有這個機會，能夠看到自己的先生每天過得這麼有意義，每天這麼有熱忱，我們也替他感到開心」。

她說，「看他做這麼多事情，我沒想到這次我們還要選得這麼辛苦」，近年大家才知道空污與傷害，但這不代表空污應被政治操作，操弄到眾人恐慌，台中巿政的施政難題，過去很多任巿長歷任沒做的事，林佳龍專挑難做的來做，問題一條條解決，台中可以變成很好的城巿。

她說，一個有辦法處理台中治安問題的市長、一個有辦法把台中市中區救起來的市長、一個有辦法讓921之後中斷了19年的中橫再度通行的市長，怎麼會沒有辦法解決台中空污的問題呢？所以大家要有信心，給佳龍4年的時間，她向大家保證，台中會是個更宜居的城巿。

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