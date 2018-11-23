選前之夜大掃街！ 鄭文燦：明天是桃園自我肯定的選舉

桃園市長鄭文燦選前之夜在桃園市區徒步掃街拜票。（記者謝武雄攝）

2018-11-23 19:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合選前之夜造勢活動，爭取連任的桃園市長鄭文燦今天傍晚在桃園市議員黃景熙、邱素芬等500人隊伍陪同下，在桃園區掃街拜票，他受訪時說，這場選舉是要投給桃園隊、桃園市民一票，口水終究會過去，建設會留下來，明天是一個桃園自我肯定的選舉，投給桃園一票、投給自己一票。

鄭文燦現場看到他的國小同學們也到場，一一念起同學的名字，感謝他們一起參加遊行，鄭文燦提到，有些人是來來去去，但對他來講，桃園是他的家，他一定會把它顧好，讓桃園能夠成為一個好工作、好生活，讓市民追求幸福、年輕人追求夢想的城市，所以，口水終究會過去，建設會留下來，明天是一個桃園自我肯定的選舉，投給桃園一票、投給自己一票。

鄭文燦選前之夜活動同時在南、北競選總部舉行，配合選前之夜活動，鄭文燦下午5點就和支持者從桃園火車站旁軌道願景館徒步掃街拜票，沿路受到熱烈歡迎，還有人停下來和他拍照，經過景福宮時，鄭文燦參香祈福，掃街後再回到北區總部。

鄭文燦選前之夜在桃園區掃街拜票後，馬不停蹄趕往南區競選總部，在中壢市區掃街拜票，最後在南、北競選總部以30分鐘時間，娓娓道來4年施政績效，整個活動預計於晚上10點前結束。

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