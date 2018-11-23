丁守中凱道選前之夜 活動前1小時會場3分滿

2018-11-23 18:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今晚在凱達格蘭大道舉行選前之夜，「投票救台灣」造勢活動，現場擺滿1萬8000張椅子，每個椅子上都插著一隻小國旗，丁陣營預估有2萬5到3萬人到場，活動預計6點半展開，活動前1個小時，大約有3成滿。

丁守中今天晚上在凱道舉行選前之夜，藍營三大天王前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和副主席郝龍斌將陸續到場站台，馬英九更會壓軸出現，到活動最後還會一起演唱歌曲台北的天空。而民進黨台北市長候選人姚文智則有蔡英文總統助陣，雙英選前之夜展開對決。

對於吳敦義今天將幫丁守中站台，民進黨台北市長候選人姚文智今痛批丁守中不配當市長，不敢拒絕吳敦義這樣羞辱女性的人站台。丁守中說，民進黨執政和柯文哲無能，才造成台灣生命力和競爭力流失。

活動流程如下

1830-1900 暖場

1900-1910 丁守中與市議員大進場

1910-1915 吳敦義演說

1915-1930 丁守中演說

1930-1950 吳碧珠與市議員

1950-2035 張善政、李鴻源、李永萍等人

2035-2055 立委群演說

2125-2130 唐湘龍演說

2133-2140 丁守中演說

2140-2145 郝龍斌演說

2145-2150 馬英九演說

2150-2200 大合唱「台北的天空」

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/