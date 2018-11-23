丁守中凱道選前之夜 活動前1小時會場3分滿

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今晚在凱達格蘭大道舉行選前之夜，「投票救台灣」造勢活動，現場擺滿1萬8000張椅子，每個椅子上都插著一隻小國旗，丁陣營預估有2萬5到3萬人到場，活動預計6點半展開，活動前1個小時，大約有3成滿。
丁守中今天晚上在凱道舉行選前之夜，藍營三大天王前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和副主席郝龍斌將陸續到場站台，馬英九更會壓軸出現，到活動最後還會一起演唱歌曲台北的天空。而民進黨台北市長候選人姚文智則有蔡英文總統助陣，雙英選前之夜展開對決。
對於吳敦義今天將幫丁守中站台，民進黨台北市長候選人姚文智今痛批丁守中不配當市長，不敢拒絕吳敦義這樣羞辱女性的人站台。丁守中說，民進黨執政和柯文哲無能，才造成台灣生命力和競爭力流失。
活動流程如下
1830-1900 暖場
1900-1910 丁守中與市議員大進場
1910-1915 吳敦義演說
1915-1930 丁守中演說
1930-1950 吳碧珠與市議員
1950-2035 張善政、李鴻源、李永萍等人
2035-2055 立委群演說
2125-2130 唐湘龍演說
2133-2140 丁守中演說
2140-2145 郝龍斌演說
2145-2150 馬英九演說
2150-2200 大合唱「台北的天空」
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